Після Європи — на самоізоляцію: міністр назвав умови виїзду за кордон, фото — Известия

https://racurs.ua/ua/n138835-pislya-ievropy-na-samoizolyaciu-ministr-nazvav-umovy-vyyizdu-za-kordon-video.html

Ракурс

Виїзд за кордон в умовах карантину передбачає самоізоляцію, на яку доведеться піти громадянам. Дотримання обов’язкового перебування вдома контролюватимуть за допомогою додатку «Дія».

Про те, що усі виїзди українців за кордон будуть завершуватися самоізоляцією, яку почнуть контролювати, сьогодні на брифінгу розповів очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Він повідомив, що громадяни можуть без проблем поїхати в Європу чи Білорусь на власному авто, а з 15 червня мандрувати на літаку. Контролювати двотижневу самоізоляцію після цього буде додаток «Дія» — його слід обов’язково встановити.

Нагадаємо, що у травні уряд відкрив більшість закритих раніше пунктів пропуску на кордоні. Раніше дозволили роботу і єдиного пішого переходу у Шегинях.

У квітні в Офісі президента наголосили, що українці, які повертаються додому з інших країн, повинні будуть пройти самоізоляцію з використанням сервісу «Дія». Інші 10−15% осіб, які подорожують без смартфонів, проходитимуть обсервацію в класичному форматі — проживатимуть у підготовлених державою приміщеннях.