Последний звонок прозвучал онлайн: как в Украине виртуально завершали учебный год, фото — Ракурс

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Последний звонок в школах Украины карантин не отменил. Педагоги и школьники решили, что провести праздник можно онлайн — в режиме видеоконференций.

Учителя школ записали и выложили в сеть видео, на которых звучит последний звонок в школах. Впервые за многолетнюю историю он раздавался не из рук выпускников.

В Киеве школьный звонок в руки взял мэр столицы Виталий Кличко. Он сообщил об окончании учебного года, половина которого продолжалась дистанционно, во время своего брифинга.

В столице праздник продолжается онлайн на коммунальном телеканале. Кличко на брифинге сообщил, что киевские учителя и воспитатели во время карантина получали муниципальные надбавки от города.

Всего на надбавки к зарплате для педагогов в бюджете Киева запланировали 1 млрд 215 млн гривен. По словам мэра, это больше, чем финансирование из госбюджета.

Последний звонок в украинских школах проходит в онлайн формате. Винницкие школьники записали видеоролик, где поздравили выпускников 2020 с окончанием школы, их в Виннице в этом году 1 тыс. 991. Интересно, что в конце ролика в традиционное расписание праздничной линейки вмешивается и коронавирус. К ведущим подбегает школьница, которая сначала раздает им маски, измеряет рулеткой безопасное расстояние, а затем протирает антисептиком звонок.

К созданию видеоролика присоединились все школы города. Ученики создавали онлайн поздравление две недели.

В Луцкой гимназии № 4 праздничный ролик появился за несколько дней до праздника. В нем вспоминают наиболее эмоциональные моменты обучения.

Этот формат наиболее распространен. В небольших фильмах учителя и дети показывают школьную жизнь: как учителя проводили уроки онлайн, как дети работали дистанционно. Записывали также поздравления от первых учителей.

В некоторых школах сначала подытожили онлайн учебный год, а потом решили сыграть в «антикоррупционную мафию». В Белоцерковской школе № 30 организовали цифровую доску желаний. В приложении Padlet выпускникам предложили сделать селфи и написать свою мечту, чтобы в следующем году на встрече выпускников проверить, осуществилась ли она.

В Херсонской гимназии № 11 сегодня онлайн пели гимн гимназии, оставили друг другу пожелания на каникулы, вспоминали на фото, как прошел год, рассказывали впечатление от карантина и онлайн-образования, отгадывали факты из жизни класса и гимназии в приложении Kahoot, разослали родителям учеников электронные благодарности за сотрудничество и организованность во время дистанционного обучения и даже делали коллективное фото онлайн.

Родители в соцсетях шутят, что поскольку обучение в 2020 году продолжалось преимущественно онлайн, то такими же будут каникулы.