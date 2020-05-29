Останній дзвоник пролунав онлайн: як в Україні віртуально завершували навчальний рік, фото — Ракурс

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Останній дзвоник в школах України карантин не скасував. Освітяни і школярі вирішили, що провести свято можливо онлайн — в режимі відеоконференцій.

Вчителі шкіл записали та виклали в мережу відео, на якому звучить останній дзвоник у школах. Вперше за багаторічну історію він лунав не з рук випускників.

У Києві шкільного дзвоника до рук взяв мер столиці Віталій Кличко. Він сповістив про закінчення навчального року, половина якого тривала дистанційно, під час свого брифінгу.

У столиці свято триває онлайн на комунальному телеканалі. Кличко на брифінгу повідомив, що київські вчителі і вихователі під час карантину отримували муніципальні надбавки від міста.

Загалом на надбавки до зарплатні для освітян у бюджеті Києва є 1 млрд 215 млн гривень. За словами мера, надбавки для працівників освіти в Києві сумарно більші, ніж фінансування з держбюджету.

Останній дзвоник в українських школах проходить в онлайн форматі. Вінницькі школярі записали відеоролик, де привітали випускників 2020 із закінченням школи, їх у Вінниці в цьому році 1 тис. 991. Цікаво, що наприкінці ролика у традиційний розклад святкової лінійки втрутився й коронавірус. На відео до ведучих підбігає школярка, яка спочатку роздає їм маски, вимірює рулеткою безпечну відстань, а потім протирає антисептиком дзвоника.

До створення відеоролику долучились всі школи міста. Учні створювали онлайн привітання два тижні.

У Луцькій гімназії № 4 святковий ролик з’явився за декілька днів до свята. У ньому пригадують найбільш щемні моменти з навчання.

Цей формат найбільш розповсюджений. У невеличких фільмах учителі та діти показують шкільне життя, як учителі проводили уроки онлайн, як діти працювали дистанційно. Записували також привітання від перших учителів.

У деяких школах спочатку підсумували онлайн навчальний рік, а потім вирішили зіграти «Антикорупційну мафію». У Білоцерківській школі № 30 організували цифрову дошку мрій.

У додатку Padlet випускникам запропонували зробити селфі й написати свою мрію, щоб наступного року на зустрічі випускників перевірити, чи вона здійснилася.

У Херсонській гімназії № 11 сьогодні онлайн співали гімн гімназії, залишили одне одному побажання на канікули, пригадували на фото, як минув рік, розповідали враження від карантину й онлайн-освіти, відгадували факти з життя класу та гімназії у додатку Kahoot, розіслали батькам учнів електронні подяки за співпрацю й організованість під час дистанційного навчання і навіть робили колективне фото онлайн.

Батьки у соцмережах жартують, що оскільки навчання у 2020 році тривало переважно онлайн, то такими ж будуть канікули.