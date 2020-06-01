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Ракурс
Платформа примирения: Минреинтеграции открестилось от сотрудничества с Сивохо

Минреинтеграции открестилось от сотрудничества с Сивохо

1 июн 2020, 11:32
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) открестилось от сотрудничества с бывшим советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Сивохо, который ранее объявил о запуске так называемой «Национальной платформы примирения».

Минреинтеграции не сотрудничало и не принимало участия в проектах Сивохо, — говорится в ответе профильного министерства на запрос «Ракурса».

Платформа примирення: Мінреінтеграції розповіло, чи співпрацювало з Сивохо

Как ранее писал «Ракурс», «Национальный корпус» подал в Службу безопасности Украины заявление о госизмене Сивохо. Заявление было подано после того, как Сивохо инициировал в Киеве мероприятие под названием «Национальная платформа примирения и единства».



Провал «платформы примирения» сам Сивохо объяснил тем, что части людей «мир не нужен», а также тем, что «война — это бизнес и большие деньги».

Телеведущего и комика осенью прошлого года назначили внештатным советником секретаря СНБО Алексея Данилова. Летом он проиграл выборы в округе № 49 в Донецкой области. В СНБО Сивохо занимался так называемой национальной платформой примирения, неудачная презентация которой состоялась в марте. Активисты, часть которых впоследствии задержала полиция, обвинили Сивохо в предательстве национальных интересов.

Источник: Ракурс


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