Платформа примирення: Мінреінтеграції розповіло, чи співпрацювало з Сивохо

https://racurs.ua/ua/n139063-minreintegraciyi-rozpovilo-chy-spivpracuvalo-z-platformou-prymyrennya-syvoho.html

Ракурс

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) розповіло, чи співпрацювало з колишнім радником секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергієм Сивохо, який раніше оголосив про запуск так званої «Національної платформи примирення».

Мінреінтеграції не співпрацювало та не приймало участі в проектах Сивохо, — йдеться у відповіді профільного міністерства на запит «Ракурсу».

Як раніше писав «Ракурс», «Національний корпус» подав до Служби безпеки України заяву про держзраду Сивохо. Заява була подана після того, як Сивохо ініціював у Києві захід під назвою «Національна платформа примирення і єдності».

Провал «платформи примирення» сам Сивохо пояснив тим, що частині людей «мир не потрібний», а також тим, що «війна — це бізнес і великі гроші».

Телеведучого і коміка восени минулого року призначили позаштатним радником секретаря РНБО Олексія Данілова. Влітку він програв вибори в окрузі № 49 на Донеччині. В РНБО Сивохо опікувався так званим примиренням, невдала презентація якого відбулася у березні. Активісти, частину з яких згодом затримала поліція, звинуватили Сивохо у зраді національних інтересів.