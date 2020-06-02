Новости Крыма: РФ строит в Севастополе лазарет для больных COVID-19 военных, фото — Известия

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В оккупированном Крыму россияне строят лазарет для инфицированных коронавирусом военных.

Россия рассматривает оккупированный Крымский полуостров как территорию для размещения больных COVID-19 военнослужащих, которых привозят с территории РФ.

Специальную больницу оккупанты строят в Севастополе в бухте Омега, сообщил представитель президента в АРК Антон Кориневич в интервью «Укринформа».

Пока идет строительство, россияне используют для больных госпитальное судно Черноморского флота РФ «Енисей». Оно годами не выходило в море, а сейчас переоборудовано для больных COVID-19. Мы рассматриваем это как создание дополнительной угрозы для санитарной ситуации на временно оккупированной территории Украины, — сказал Кориневич и также сообщил, что сейчас в Крыму продолжается призыв в вооруженные силы государства-оккупанта, несмотря на пандемию COVID-19.

Кроме того, 24 июня в Севастополе, Симферополе и Керчи должны состояться парады в честь «75-летия победы в Великой Отечественной войне». Кориневич предостерегает, что это скопление гражданских лиц, военных. По его данным, эпидемия и угроза коронавируса на оккупированном полуострове стихнут в конце июня.

В контексте COVID-19 представитель Зеленского в Крыму рассматривает и ситуацию с незаконно задержанными оккупационными властями гражданами Украины, поскольку в местах их содержания (в Крыму и на территории РФ) часто не обеспечиваются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.