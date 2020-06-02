РФ строит в оккупированном Севастополе лазарет для больных COVID-19 военных — представитель президента в Крымуhttps://racurs.ua/n139154-rf-stroit-v-okkupirovannom-sevastopole-lazaret-dlya-bolnyh-covid-19-voennyh-predstavitel.htmlРакурс
В оккупированном Крыму россияне строят лазарет для инфицированных коронавирусом военных.
Россия рассматривает оккупированный Крымский полуостров как территорию для размещения больных COVID-19 военнослужащих, которых привозят с территории РФ.
Специальную больницу оккупанты строят в Севастополе в бухте Омега, сообщил представитель президента в АРК Антон Кориневич в интервью «Укринформа».
Пока идет строительство, россияне используют для больных госпитальное судно Черноморского флота РФ «Енисей». Оно годами не выходило в море, а сейчас переоборудовано для больных COVID-19. Мы рассматриваем это как создание дополнительной угрозы для санитарной ситуации на временно оккупированной территории Украины, — сказал Кориневич и также сообщил, что сейчас в Крыму продолжается призыв в вооруженные силы государства-оккупанта, несмотря на пандемию COVID-19.
Кроме того, 24 июня в Севастополе, Симферополе и Керчи должны состояться парады в честь «75-летия победы в Великой Отечественной войне». Кориневич предостерегает, что это скопление гражданских лиц, военных. По его данным, эпидемия и угроза коронавируса на оккупированном полуострове стихнут в конце июня.
В контексте COVID-19 представитель Зеленского в Крыму рассматривает и ситуацию с незаконно задержанными оккупационными властями гражданами Украины, поскольку в местах их содержания (в Крыму и на территории РФ) часто не обеспечиваются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
В оккупированном Крыму традиционно есть проблемы в медицинской сфере: мало врачей, плохие лекарства или их дефицит, закрытие больниц. Не прекращается и незаконное авиасообщение с РФ на временно оккупированную территорию Крыма. Из-за этих полетов граждане РФ могут привозить и привозят этот опасный вирус во временно оккупированный Крым, — сообщил Кориневич.