РФ будує в окупованому Севастополі лазарет для хворих на COVID-19 військових — представник президента в Криму, фото — Известия

https://racurs.ua/ua/n139154-rf-buduie-v-okupovanomu-sevastopoli-lazaret-dlya-hvoryh-na-covid-19-viyskovyh-predstavnyk.html

Ракурс

В окупованому Криму росіяни будують лазарет для інфікованих коронавірусом військових.

Росія розглядає окупований нею Кримський півострів як територію для розміщення хворих на COVID-19 військовослужбовців із території РФ.

Спеціальну лікарню окупанти звели у Севастополі в бухті Омега, повідомив представник президента в АРК Антон Кориневич в інтерв’ю «Укрінформу».

Поки триває будівництво, росіяни використовують для хворих госпітальне судно Чорноморського флоту РФ «Єнісей». Воно роками не виходило в море, а зараз переобладнане для хворих на COVID-19. Ми розглядаємо це як створення додаткової загрози для санітарної ситуації на тимчасово окупованій території України, — сказав Кориневич також повідомив, що нині в Криму триває призов до збройних сил держави-окупанта, незважаючи на пандемію COVID-19.

Крім того, 24 червня у Севастополі, Сімферополі та Керчі мають відбутися паради на честь «75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні». Кориневич застерігає, що це є скупченням цивільних людей, військових. За його даними, пандемія та загроза коронавірусу на окупованому півострові спаде на нуль наприкінці червня.

У контексті COVID-19 представник Зеленського розглядає й ситуацію з незаконно затриманими окупаційною владою громадянами України, оскільки у місцях їх утримання (у Криму і на території РФ) часто не забезпечуються санітарно-гігієнічні та протиепідеміологічні заходи.

В окупованому Криму традиційно є проблеми у медичній сфері: мало лікарів, погані ліки або їх дефіцит, закриття лікарень. Не припиняється й незаконне авіасполучення з РФ на тимчасово окуповану територію Криму. Через ці польоти громадяни РФ можуть привозити і привозять цей небезпечний вірус у тимчасово окупований Крим.