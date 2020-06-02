Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Снег под Киевом. Фото: YouTube

Видео с якобы летним снегом под Киевом распространяется в сети

2 июн 2020, 18:06
999

В Киевской области в поселке Демидов сегодня, 2 июня, якобы выпал первый летний снег. Снег продолжался всего 10 минут.

Видео о первом летнем снеге под Киевом появилось в соцсетях.

После непродолжительного снегопада на небе опять появилось солнце и аномальные осадки растаяли.

В сети шутят, что в начале лета нельзя упустить возможность сыграть в снежки.



В кадре видно, что снег влажный, с него спокойно можно слепить снежку, что и сделал автор видеоролика.

Как ранее писал «Ракурс», в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский лежит толстый слой снега. Температура воздуха на горе составляет 4° мороза, поэтому снег не тает.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров