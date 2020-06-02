Снег под Киевом. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n139155-video-s-yakoby-letnim-snegom-pod-kievom-rasprostranyaetsya-v-seti.html

Ракурс

В Киевской области в поселке Демидов сегодня, 2 июня, якобы выпал первый летний снег. Снег продолжался всего 10 минут.

Видео о первом летнем снеге под Киевом появилось в соцсетях.

После непродолжительного снегопада на небе опять появилось солнце и аномальные осадки растаяли.

В сети шутят, что в начале лета нельзя упустить возможность сыграть в снежки.

В кадре видно, что снег влажный, с него спокойно можно слепить снежку, что и сделал автор видеоролика.

Как ранее писал «Ракурс», в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский лежит толстый слой снега. Температура воздуха на горе составляет 4° мороза, поэтому снег не тает.