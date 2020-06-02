Сніг під Києвом. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n139155-video-z-nibyto-litnim-snigom-pid-kyievom-shyrytsya-v-mereji.html

Ракурс

У Київській області в селищі Демидів сьогодні, 2 червня, нібито випав перший літній сніг. Сніг йшов всього 10 хвилин.

Відео про перший літній сніг під Києвом з’явилося у соцмережах.

Після нетривалого снігопаду на небі знову з’явилося сонце і аномальні опади розтанули.

У мережі жартують, що на початку літа не можна упустити можливості зіграти в сніжки.

У кадрі видно, що сніг вологий, із нього спокійно можна зліпити сніжку, що і зробив автор відеоролика.

Як раніше писав «Ракурс», у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський лежить товстий шар снігу. Температура повітря на горі становить 4° морозу, тому сніг не тане.