В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за сутки обнаружили у еще 10 человек.

Двух больных госпитализировали, состояние их здоровья удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ.

Остальные восемь больных лечатся дома на самоизоляции под наблюдением медиков (пятеро в Киевской области, двое в Запорожской и один военнослужащий в Житомирской), у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего в настоящее время в ВСУ есть 124 больных COVID-19. За время эпидемии 125 больных выздоровели, четверо инфицированных — умерли.

416 человек находятся на самоизоляции, в ближайшие трое суток ее срок завершается для 127 человек.

Напомним, в конце мая вспышку коронавируса зафиксировали на военном полигоне в Ровенской области. Болезнь обнаружили среди артиллеристов из Тернопольской области.