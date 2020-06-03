В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n139179-u-zsu-za-dobu-vyyavyly-sche-10-vypadkiv-koronavirusu.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 в Збройних силах України (ЗСУ) за добу виявили у ще 10 осіб.

Двох хворих госпіталізували, стан їхнього здоров’я задовільний. Про це повідомляє прес-служба Командування Медичних сил ЗСУ.

Інші вісім хворих лікуються вдома на самоізоляції під наглядом медиків (п'ятеро у Київській області, двоє у Запорізькій та один військовослужбовець у Житомирській), у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом наразі у ЗСУ є 124 хворих на COVID-19. За час епідемії 125 хворих одужали, четверо інфікованих — померли.

416 людей перебувають на самоізоляції, у найближчі три доби її термін завершується для 127 осіб.

Нагадаємо, наприкінці травня спалах коронавірусу зафіксували на військовому полігоні в Рівненській області. Хворобу виявили серед артилеристів із Тернопільської області.