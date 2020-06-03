Коронавирус в Украине. Фото: Фото: «Слуга народа» в Фейсбук

https://racurs.ua/n139186-v-kieve-uvelichili-kolichestvo-testirovaniy-na-covid-19-obnarujili-desyatki-novyh-zarajennyh.html

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В Киеве за минувшие сутки подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди больных — 10 медработников.

На сегодня в Киеве уже 3 тыс. 133 подтвержденных случаев заболевания. Среди больных 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет и три девочки пяти, семи и 10 лет. А также 16 мужчин от 30 до 83 лет и пять мальчиков — от трех до 14 лет. Об этом 3 июня заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Врачи приняли решение о госпитализации 13 пациентов, а другие лечатся дома. За последние сутки выздоровели 38 больных, а в целом преодолели вирус 756 жителей столицы.

Градоначальник добавил, что в столичных больницах сегодня находятся 184 зараженных, в тяжелом состоянии 40 пациентов. Трех из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Больницы, принимающие инфицированных, заполнены на 40 процентов.

По словам мэра, показатель охвата тестированием жителей Киева составляет более 60 человек на 100 тыс. население при норме 12 человек. Власть увеличила количество тестирований и исследований образцов на ПЦР-тесты, которые делают в шести медицинских учреждениях столицы и частных лабораториях.

За период пандемии только мобильные бригады медиков, которые выезжают к больным с подозрением на коронавирус, отобрали почти 17 тыс. 300 образцов биоматериала. И только в Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины исследовали почти 30 тыс. образцов биоматериала, — сообщил Виталий Кличко и добавил, что ИФА-тесты делают медикам, которые работают с зараженными.





Напомним, с начала эпидемии коронавирус в Украине подхватили 24 тыс. 823 человека. COVID-19 сумели преодолеть 10 тыс. 440 человек, а умерли от болезни 735 больных.