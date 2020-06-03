Коронавірус в Україні. Фото: Фото: «Слуга народу» у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n139186-u-kyievi-zbilshyly-kilkist-testuvan-na-covid-19-vyyavyly-desyatky-novyh-zarajenyh.html

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У Києві за минулу добу підтвердили 62 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Серед хворих — 10 медпрацівників.

На сьогодні в Києві вже 3 тис. 133 підтверджених випадків захворювання. Серед хворих 38 жінок віком від 24 до 95 років та три дівчинки п’яти, семи і 10 років. А також 16 чоловіків від 30 до 83 років і п’ятеро хлопчиків — від трьох до 14 рокiв. Про це 3 червня заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

Лікарі прийняли рішення про госпіталізацію 13 пацієнтів, а інші лікуються вдома. За останню добу одужали 38 хворих, а загалом подолали вірус 756 мешканців столиці.

Градоначальник додав, що в столичних лікарнях сьогодні перебувають 184 заражених, у важкому стані 40 пацієнтів. Трьох із них підключили до апаратів штучної вентиляції легень. Лікарні, які приймають інфікованих, заповнені на 40 відсотків.

За словами мера, показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить понад 60 людей на 100 тис. населення при нормі 12 осіб. Влада збільшила кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести, які роблять у шести медичних закладах столиці та приватних лабораторіях.

За період пандемії тільки мобільні бригади медиків, які виїжджають до хворих із підозрою на коронавірус, відібрали майже 17 тис. 300 зразків біоматеріалу. І тільки в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили майже 30 тис. зразків біоматеріалу, — повідомив Віталій Кличко і додав, що ІФА-тести роблять медикам, які працюють із зараженими.





Нагадаємо, з початку епідемії коронавірус в Україні підхопили 24 тис. 823 осіб. COVID-19 зуміли подолати 10 тис. 440 осіб, а померли від хвороби 735 хворих.