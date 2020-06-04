Обувь для социального дистанцирования. Фото: radiochisinau.md

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В Румынии местный обувщик придумал обувь, которая поможет соблюдать правила социального дистанцирования, которые были введены из-за пандемии китайского коронавируса.

Сапожник Григор Луп из города Клуж создал кожаные ботинки с удлиненным мыском. Их размер — 75. Специалист утверждает, что такая обувь заставит их владельцев соблюдать правила дистанцирования. Об этом сообщает Radio Chisinau.

Я увидел толпы людей в общественных местах, все они пренебрегают правилами социального дистанцирования. Именно тогда у меня возникла идея создать обувь, которая заставит людей придерживаться введенных норм, — отметил 55-летний мастер.

Обувщик убеждает, что расстояние между двумя людьми, которые обуты в эти туфли, как раз составит необходимые полтора метра. За свои ботинки изобретатель просит 500 румынских леев, что составляет 3 тыс. 100 грн. На изготовление одной пары такой обуви он тратит 16 дней.

По информации СМИ, Григор Луп еще с подросткового возраста производит обувь, шить ботинки его научил 93-летний мастер. Первый свой магазин он открыл в 2001 году. Сейчас он продает либо готовые ботинки, либо изготавливает обувь на заказ. Также производит сценическое обувь для театров по всей Румынии.

Напомним, летом прошлого года компания Nike представила кроссовки Adapt Huarache, которые оснащены функцией автоматической шнуровки FitAdapt. Особенность этой обуви заключается в том, что они могут работать с голосовым ассистентом Siri или электронными часами Apple Watch.