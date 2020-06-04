Взуття для соціального дистанціювання. Фото: radiochisinau.md

https://racurs.ua/ua/n139272-kumedne-i-nezruchne-v-rumuniyi-vynayshly-vzuttya-dlya-socialnogo-dystanciuvannya-foto.html

Ракурс

У Румунії місцевий взуттьовик вигадав взуття, яке допоможе дотримуватися правил соціального дистанціювання, які були запроваджені через пандемію китайського коронавірусу.

Чоботар Григор Луп з міста Клуж створив шкіряні черевики з подовженим миском. Їхній розмір — 75. Фахівець стверджує, що таке взуття змусить їхніх власників дотримуватися правил дистанціювання. Про це повідомляє Radio Chisinau.

Я побачив натовпи людей у громадських місцях, всі вони нехтують правилами соціального дистанціювання. Саме тоді в мене виникла ідея створити взуття, яке змусить людей дотримуватися введених норм, — зазначив 55-річний майстер.

Взуттьовик переконує, що відстань між двома людьми, які взуті в ці черевики, якраз складе необхідні півтора метра. За свої черевики винахідник просить 500 румунських леїв, що дорівнює 3 тис. 100 грн. На виготовлення одної пари такого взуття він витрачає 16 днів.

За інформацією ЗМІ, Григор Луп ще з підліткового віку виготовляє взуття, шити черевики його навчив 93-річний майстер. Перший власний магазин чоловік відкрив у 2001 році. Наразі він продає або готові черевики, або виготовляє взуття на замовлення. Також виготовляє сценічне взуття для театрів по всій Румунії.

Нагадаємо, влітку минулого року компанія Nike представила кросівки Adapt Huarache, які оснащені функцією автоматичної шнурівки FitAdapt. Особливість цього взуття полягає в тому, що вони можуть працювати з голосовим асистентом Siri або електронним годинником Apple Watch.