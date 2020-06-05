Александр Ткаченко рассказал, будет ли он баллотироваться в мэры Киева. Фото: Telekritika

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Александр Ткаченко, бывший народный депутат от «Слуги народа», вчера был назначен министром культуры и информационной политики. До этого он являлся одним из кандидатов на пост мэра Киева на грядущих местных выборах.

Однако теперь, после назначения главой Минкульта, Ткаченко рассказал, что он не будет участвовать в гонке за кресло мэра столицы. Об этом 5 июня он рассказал в эфире телеканала «1+1».

На вопрос ведущего, откажется ли он теперь от амбиций мэра Киева, Ткаченко ответил: «Очевидно».

Он также рассказал, что на посту министра культуры он будет добиваться нормального финансирования этой отрасли. По его словам, прежде всего деньги нужны для поддержки этой сферы.

Ткаченко также обещает бороться с «политизированностью» культуры, ведь, по его словам, ее пытаются разорвать абсолютно противоположные силы. С одной стороны — это «поклонники русского мира», с другой — «ура-патриоты». Поэтому, по его словам, культуру нужно объединять.

Напомним, Александр Ткаченко возглавил Министерство культуры и информационной политики. За его кандидатуру проголосовали 263 нардепа в Верховной Раде в ходе пленарного заседания 4 июня.