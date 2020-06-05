Олександр Ткаченко розповів, чи буде він балотуватися у мери Києва. Фото: Telekritika

https://racurs.ua/ua/n139318-novyy-ministr-kultury-tkachenko-rozpoviv-chy-bude-vin-balotuvatysya-u-mery-kyieva.html

Ракурс

Олександр Ткаченко, колишній народний депутат від «Слуги народу», вчора був призначений міністром культури й інформаційної політики. До того він був одним із кандидатів на пост мера Києва на місцевих виборах, які відбудуться восени 2020 року.

Проте тепер, після призначення на нову посаду, Ткаченко розповів, що він не братиме участі у виборах мера столиці. Про це 5 червня він розповів в ефірі телеканалу «1+1».

На запитання ведучого, чи відмовиться він тепер від амбіцій мера Києва, Ткаченко відповів: «Очевидно».

Він також розповів, що на посаді міністра культури його задачею буде відновлення нормального фінансування цієї галузі. За його словами, насамперед гроші потрібні для підтримки цієї сфери.

Ткаченко також обіцяє боротися з «політизованістю» культури, адже, за його словами, її намагаються розірвати абсолютно протилежні сили. З одного боку — це «шанувальники русского мира», з іншого — «ура-патріоти». Тому, за його словами, культуру треба об'єднувати.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко очолив Міністерство культури й інформаційної політики. За його кандидатуру проголосували 263 нардепа у Верховній Раді під час пленарного засідання 4 червня.