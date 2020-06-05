Погода в Украине. Фото: Проза

https://racurs.ua/n139336-pogoda-v-ukraine-na-6-iunya-zapad-i-sever-nakrout-dojdi-s-grozami-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 6 июня будет теплой, но на западе и севере ожидаются дожди с грозами. На остальной территории страны прогнозируется сухая и теплая погода.

Дневная температура в некоторых регионах страны поднимется до 29° тепла. Ночью температура воздуха будет колебаться от 12° до 16° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 6 июня будет теплой, днем возможен дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит 14−16° тепла, днем воздух прогреется до 26−28° тепла. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода во Львове на протяжении суток будет дождливой. Осадки будут сопровождаться грозами. Ночью температура воздуха составит 13−15° тепла, днем воздух прогреется до 22−24° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Одессе на протяжении суток осадков не ожидается. Ночная температура составит 14−16° тепла, а днем температура воздуха поднимется до 21−23° тепла. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Днепре осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 13−15° тепла, днем — 26−28° тепла. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Харькове будет тепло и сухо. Ночная температура 14−16° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 26−28° тепла. Ветер южный, 7−12 м/с.

На Закарпатье на протяжении суток прогнозируются дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 14−16° тепла, днем воздух прогреется до 22−24° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 июня будет спокойной. На протяжении суток возможны незначительные возмущения.