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Погода в Украине. Фото: Проза

Погода в Украине на 6 июня: запад и север накроют дожди с грозами (КАРТА)

5 июн 2020, 16:21
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Погода в Украине 6 июня будет теплой, но на западе и севере ожидаются дожди с грозами. На остальной территории страны прогнозируется сухая и теплая погода.

Дневная температура в некоторых регионах страны поднимется до 29° тепла. Ночью температура воздуха будет колебаться от 12° до 16° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Украине на 6 июня. Карта: Гидрометцентр

Погода в Киеве 6 июня будет теплой, днем возможен дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит 14−16° тепла, днем воздух прогреется до 26−28° тепла. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода во Львове на протяжении суток будет дождливой. Осадки будут сопровождаться грозами. Ночью температура воздуха составит 13−15° тепла, днем воздух прогреется до 22−24° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Одессе на протяжении суток осадков не ожидается. Ночная температура составит 14−16° тепла, а днем температура воздуха поднимется до 21−23° тепла. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Днепре осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 13−15° тепла, днем — 26−28° тепла. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Харькове будет тепло и сухо. Ночная температура 14−16° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 26−28° тепла. Ветер южный, 7−12 м/с.

На Закарпатье на протяжении суток прогнозируются дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 14−16° тепла, днем воздух прогреется до 22−24° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная активность. Скриншот: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 июня будет спокойной. На протяжении суток возможны незначительные возмущения.

Источник: Ракурс


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