Погода в Україні. Фото: Проза

https://racurs.ua/ua/n139336-pogoda-v-ukrayini-na-6-chervnya-zahid-i-pivnich-nakryut-doschi-z-grozamy-karta.html

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Погода в Україні 6 червня буде теплою, але на заході та півночі очікуються дощі з грозами. На решті території країни прогнозується суха і тепла погода.

Денна температура у деяких регіонах країни підніметься до 29° тепла. Вночі температура повітря буде коливатися від 12° до 16° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 6 червня буде теплою, вдень можливий дощ з грозою. Вночі температура повітря становитиме 14−16° тепла, вдень повітря прогріється до 26−28° тепла. Вітер південний, 7−12 м/с.

Погода у Львові протягом доби буде дощовою. Опади будуть супроводжуватися грозами. Вночі температура повітря становитиме 13−15° тепла, вдень повітря прогріється до 22−24° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі протягом доби опадів не очікується. Нічна температура становитиме 14−16° тепла, а вдень температура повітря підніметься до 21−23° тепла. Вітер південний, 7−12 м/с.

У Дніпрі опадів не очікується. Вночі температура повітря сягатиме 13−15° тепла, вдень — 26−28° тепла. Вітер південний, 7−12 м/с.

У Харкові буде тепло і сухо. Нічна температура 14−16° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 26−28° тепла. Вітер південний, 7−12 м/с.

На Закарпатті протягом доби прогнозуються дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме 14−16° тепла, вдень повітря прогріється до 22−24° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 6 червня буде спокійною. Протягом доби можуть спостерігатися незначні збурення.