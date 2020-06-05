В России уже неделю полыхает нефтяная скважина. Фото: Obozrevatel

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Ракурс

В России под Иркутском уже неделю полыхает нефтяная скважина. Инцидент произошел 30 мая в результате разгерметизации соединительного шланга. Нефть разлилась на распределительную коробку и воспламенилась.

В настоящее время горит устье нефтяной скважины. Спасателям до сих пор не удалось потушить пожар. Принято решение привлечь к тушению военных артиллеристов, которые должны выстрелом сбить фонтанную арматуру, сообщил начальник управления производственной безопасности «Иркутской нефтяной компании» Андрей Богданов.

Военные должны прибыть на место пожара через день-два. В результате пожара никто не пострадал.

По словам Богданова, огонь не угрожает лесу и населенным пунктам, ближайший из которых находится более чем в 100 км от места происшествия. Экологический ущерб техногенной катастрофы будет оценен позже.

Как ранее писал «Ракурс», в российском Норильске в местные водоемы попали более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Дизтопливо разлилось из резервуара, расположенного на территории местной ТЭЦ.