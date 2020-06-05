У Росії вже тиждень палає нафтова свердловина. Фото: Obozrevatel

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Ракурс

У Росії під Іркутськом вже тиждень палає нафтова свердловина. Інцидент стався 30 травня у результаті розгерметизації з'єднувального шланга. Нафта розлилася на розподільну коробку і загорілася.

Наразі горить вихід гирла нафтової свердловини. Рятувальникам досі не вдалося загасити пожежу. Прийнято рішення залучити до гасіння пожежі військових артилеристів, які повинні пострілом збити фонтанну арматуру, повідомив начальник управління виробничої безпеки «Іркутської нафтової компанії» Андрій Богданов.

Військові повинні прибути на місце пожежі через день-два. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

За словами Богданова, вогонь не загрожує лісу та населеним пунктам, найближчий із яких розташований більш ніж за 100 км від місця події. Екологічні збитки техногенної катастрофи буде оцінено пізніше.

Як раніше писав «Ракурс», у російському Норильську в місцеві водойми потрапило понад 20 тис. тонн дизельного палива. Дизпаливо розлилося із резервуара, розташованого на території місцевої ТЕЦ.