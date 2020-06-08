Княжество Монако. Фото:

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Княжество Монако сохраняет статус страны с самым высоким в мире уровнем цен на недвижимость.

В Монако проживает больше миллионеров, чем в любой другой стране. Спрос на недвижимость всех типов в княжестве остается высоким, несмотря на пандемию COVID-19. Такой вывод следует из аналитического обзора, подготовленного международным риелторским агентством Savills. Об этом сообщает «Лента.ru».

В среднем квадратный метр жилья здесь стоит более 48 тыс. евро. В районе Монте-Карло этот показатель равен 53 тыс. евро. С Монако ценами на недвижимость может поспорить лишь Гонконг. В Нью-Йорке элитная недвижимость стоит два раза дешевле, а в Лондоне и Париже еще на 60 и 68 процентов соответственно дешевле.

По мнению аналитиков, а будущему цены на жилье в Монако останутся неизменными или немного вырастут. Существенный рост предложения в княжестве ожидается в 2025 году, когда на рынок выйдет 120 новых квартир, вилл и домов, построенных на насыпной территории.

Напомним, власти итальянского городка Бивона, что на Сицилии, приглашает покупать заброшенные дома за символический 1 доллар. Новые жильцы обязаны внести залог 2,8 тыс. долл. и обязаться в течение четырех лет отремонтировать здание.