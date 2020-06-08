Князівство Монако. Фото:

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Князівство Монако зберігає статус країни з найвищим у світі рівнем цін на нерухомість.

У Монако проживає більше мільйонерів, ніж у будь-якій іншій країні. Попит на нерухомість всіх типів в князівстві залишається високим, незважаючи на пандемію COVID-19. Такий висновок випливає з аналітичного огляду, підготовленого міжнародним ріелторським агентством Savills. Про це повідомляє «Лента.ru».

У середньому квадратний метр житла тут коштує понад 48 тис. євро. У районі Монте-Карло цей показник дорівнює 53 тис. євро. З Монако цінами на нерухомість може посперечатися лише Гонконг. У Нью-Йорку елітна нерухомість коштує двічі дешевше, а в Лондоні і Парижі ще на 60 і 68 відсотків дешевше відповідно.

На думку аналітиків, а майбутньому ціни на житло в Монако залишаться незмінними або трохи зростуть. Істотне зростання пропозиції в князівстві очікується в 2025 році, коли на ринок вийде 120 нових квартир, вілл і будинків, побудованих на насипній території.

Нагадаємо, влада італійського містечка Бівона, що на Сицилії, запрошує купувати занедбані будинки за символічний 1 долар. Нові мешканці зобов’язані внести заставу 2,8 тис. дол. і зобов’язатися впродовж чотирьох років відремонтувати будівлю.