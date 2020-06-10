Еврокомиссия предоставила Украине 500 млн евро помощи — Шмыгальhttps://racurs.ua/n139520-evrokomissiya-predostavila-ukraine-500-mln-evro-pomoschi-shmygal.htmlРакурс
Европейская комиссия предоставила Украине макрофинансовую помощь на сумму 500 млн евро.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об этом сегодня в своем Telegram-канале.
Шмыгаль подчеркнул, что получение европейской финансовой помощи стало следствием недавнего решения Международного валютного фонда (МВФ), который утвердил для Украины 18-месячную программу поддержки.
Премьер отметил, что полученные средства пойдут на расходы, в частности на преодоление последствий эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Украина выполнила все условия для введения реформ, чем однозначно укрепила свой статус ответственного государства", — убежден Шмыгаль.
Напомним, в Еврокомиссии ранее заявляли, что Украина может получить пакет макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в случае принятия МВФ решения об одобрении дальнейшего сотрудничества с нашим государством.