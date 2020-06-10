ЕС предоставил Украине макрофинансовую помощь, фото:

https://racurs.ua/n139520-evrokomissiya-predostavila-ukraine-500-mln-evro-pomoschi-shmygal.html

Ракурс

Европейская комиссия предоставила Украине макрофинансовую помощь на сумму 500 млн евро.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об этом сегодня в своем Telegram-канале.

Шмыгаль подчеркнул, что получение европейской финансовой помощи стало следствием недавнего решения Международного валютного фонда (МВФ), который утвердил для Украины 18-месячную программу поддержки.

Премьер отметил, что полученные средства пойдут на расходы, в частности на преодоление последствий эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Украина выполнила все условия для введения реформ, чем однозначно укрепила свой статус ответственного государства", — убежден Шмыгаль.

Напомним, в Еврокомиссии ранее заявляли, что Украина может получить пакет макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в случае принятия МВФ решения об одобрении дальнейшего сотрудничества с нашим государством.