ЄС надав Україні макрофінансову допомогу

https://racurs.ua/ua/n139520-ievrokomisiya-nadala-ukrayini-500-mln-ievro-dopomogy-shmygal.html

Ракурс

Європейська комісія надала Україні макрофінансову допомогу на суму 500 млн євро.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про це сьогодні у своєму Telegram-каналі.

Шмигаль наголосив, що отримання європейської фінансової допомоги стало наслідком нещодавнього рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ), який затвердив для України 18-місячну програму підтримки.

Прем'єр зазначив, що отримані кошти підуть на видатки, зокрема на подолання наслідків епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Україна виконала всі умови щодо впровадження реформ, чим однозначно зміцнила свій статус відповідальної держави", — переконаний Шмигаль.

Нагадаємо, у Єврокомісії раніше заявляли, що Україна може отримати пакет макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро в разі ухвалення МВФ рішення про схвалення подальшої співпраці з нашою державою.