Єврокомісія надала Україні 500 млн євро допомоги — Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n139520-ievrokomisiya-nadala-ukrayini-500-mln-ievro-dopomogy-shmygal.htmlРакурс
Європейська комісія надала Україні макрофінансову допомогу на суму 500 млн євро.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про це сьогодні у своєму Telegram-каналі.
Шмигаль наголосив, що отримання європейської фінансової допомоги стало наслідком нещодавнього рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ), який затвердив для України 18-місячну програму підтримки.
Прем'єр зазначив, що отримані кошти підуть на видатки, зокрема на подолання наслідків епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.
Україна виконала всі умови щодо впровадження реформ, чим однозначно зміцнила свій статус відповідальної держави", — переконаний Шмигаль.
Нагадаємо, у Єврокомісії раніше заявляли, що Україна може отримати пакет макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро в разі ухвалення МВФ рішення про схвалення подальшої співпраці з нашою державою.