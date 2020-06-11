Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Reuters: Иран готов передать Парижу «черные ящики» сбитого украинского Boeing

Reuters: Иран готов передать Парижу «черные ящики» сбитого украинского Boeing

11 июн 2020, 11:04
999

Иран сообщил в Международную организацию гражданской авиации о готовности передать Парижу «черные ящики» сбитого в январе украинского Boeing. Именно во Франции, вероятно, будут расшифровывать данные самописцев во время расследования причин авиакатастрофы.

В среду представитель Тегерана на онлайн-встрече с советом управляющих ICAO заявил, что Иран направит бортовые самописцы французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщает Reuters. Такой шаг совершат как только получат согласие других участников расследования — Украины, Канады и США.

Агентство ISNA 31 мая сообщало, что власти Ирана решили не отправлять самописцы сбитого самолета в Украину. Причиной такого решения стала якобы задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана в расследовании авикатастрофы.

В начале мая заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин по итогам встречи с послом Ирана заявлял, что иранская сторона опровергает сообщения СМИ о передаче самописцев Франции.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек — граждане нескольких государств. Позже Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров