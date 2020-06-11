Reuters: Іран готовий передати Парижу «чорні скриньки» збитого українського Boeing

https://racurs.ua/ua/n139553-reuters-iran-gotovyy-peredaty-paryju-chorni-skrynky-zbytogo-ukrayinskogo-boeing.html

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Іран повідомив Міжнародну організацію цивільної авіації про готовність передати Парижу «чорні скриньки» збитого в січні українського Boeing. Саме у Франції, ймовірно, будуть розшифровувати дані самописців під час розслідуванні авіакатастрофи.

У середу представник Тегерана на онлайн-зустрічі з радою керуючих ICAO заявив, що Іран направить бортові самописці французькому Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації, повідомляє Reuters. Такий крок здійснять щойно отримають згоду інших учасників розслідування — України, Канади і США.

Агенція ISNA 31 травня повідомляла, що влада Ірану вирішила не відправляти самописці збитого літака в Україну. Причиною такого рішення стала начебто затримка відповіді української сторони на пропозиції Ірану у розслідуванні авікатастрофи.

На початку травня заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін за підсумками зустрічі з послом Ірану заявляв, що іранська сторона спростовує повідомлення ЗМІ про передачу самописців Франції.

Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України» зазнав катастрофи 8 січня через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. Загинули 176 осіб — громадяни декількох держав. Пізніше Іран визнав, що літак помилково збили його сили протиповітряної оборони.