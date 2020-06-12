Протест на Банковой. Фото: Yan Dobronosov в Facebook

https://racurs.ua/n139627-materi-voennoplennyh-ustroili-lejachiy-protest-pod-ofisom-prezidenta-foto-video.html

Ракурс

Матери пленных украинских военных, которые незаконно удерживаются пророссийскими боевиками на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, требуют освобождения своих детей.

Сегодня женщины организовали лежачий протест под Офисом президента. Участницы акции протеста заявляют, что никто, кроме них, не заинтересован в освобождении сыновей из плена, куда они попали еще в 2014 году. Они заявляют, что не дало результатов обращение в различные инстанции, в том числе и международные. Об этом матери военных заявили во время протеста, говорится в видео, которое опубликовал журналист Ян Доброносов.

Протестующие пообещали, что будут лежать на мостовой до тех пор, пока к ним не выйдут представители Офиса президента. Акция продлится до 17.00.

Напомним, в мае Служба безопасности Украины сообщала, что на оккупированном Донбассе в плену пророссийских боевиков находятся 214 граждан Украины.

Ранее сообщалось, что 16 апреля состоялся обмен пленными с боевиками ЛДНР. В Украину удалось вернуть 20 украинских граждан, которые незаконно удерживались в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.