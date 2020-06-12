Протест на Банковій. Фото: Yan Dobronosov у Facebook

https://racurs.ua/ua/n139627-materi-viyskovopolonenyh-vlashtuvaly-lejachyy-protest-pid-ofisom-prezydenta-foto-video.html

Ракурс

Матері полонених українських військових, які незаконно утримуються проросійськими бойовиками на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, вимагають звільнення своїх дітей.

Сьогодні жінки організували лежачий протест під Офісом президента. Учасниці акції протесту заявляють, що ніхто, окрім них, не зацікавлений у звільненні синів із полону, куди вони потрапили ще в 2014 році. Вони заявляють, що не дало результатів звернення в різні інстанції, зокрема й міжнародні. Про це матері військових заявили під час протесту, йдеться у відео, яке опублікував журналіст Ян Доброносов.

Протестувальники пообіцяли, що лежатимуть на бруківці доти, доки до них не вийдуть представники Офісу президента. Акція триватиме до 17.00.

Нагадаємо, у травні Служба безпеки України повідомляла, що на окупованому Донбасі в полоні проросійських бойовиків перебувають 214 громадян України.

Раніше повідомлялося, що 16 квітня відбувся обмін полоненими із бойовиками ЛДНР. В Україну вдалося повернути 20 українських громадян, які незаконно утримувалися в полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.