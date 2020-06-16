Кредиты МВФ. Фото: BWS

https://racurs.ua/n139768-ukrainskoe-pravitelstvo-planiruet-do-2023-goda-otkazatsya-ot-kreditov-mvf.html

Ракурс

Кредиты Международного валютного фонда помогают удерживать относительную стабильность украинской экономики, но в правительстве рассчитывают до 2023 года полностью отказаться от них.

Такие оптимистичные прогнозы озвучил министр финансов Сергей Марченко в эфире программы «Свободы слова».

Марченко выразил надежду, что уже в 2022 году Украина сможет заявить, что ей не нужны кредиты МВФ в бюджет. По словам министра, такая возможность появится за счет детенизации, увеличения доходов, повышения эффективности расходов, а также повышения кредитных рейтингов.

Также министр выразил надежду, что Украине удастся получить рейтинг инвестиционного класса.

Марченко отметил, что международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг Украины. Однако, это не тот рейтинг, на который рассчитывали в правительстве. В Кабмине хотят видеть рейтинг инвестиционного класса. «Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать», — подытожил Марченко.

Как ранее писал «Ракурс», на днях МВФ перечислил Украине первый транш в сумме 2,1 млрд долл. Всего Украине будет перечислено 5 млрд долл. в рамках новой 18-месячной программы Stand-by.