Кредити МВФ. Фото: BWS

https://racurs.ua/ua/n139768-ukrayinskyy-uryad-planuie-do-2023-roku-vidmovytysya-vid-kredytiv-mvf.html

Ракурс

Кредити Міжнародного валютного фонду допомагають утримувати відносну стабільність української економіки, але в уряді розраховують до 2023 року повністю відмовитися від них.

Такі оптимістичні прогнози озвучив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі програми «Свободи слова».

Марченко висловив надію, що вже у 2022 році Україна зможе заявити, що їй не потрібні кредити МВФ в бюджет. За словами міністра, така можливість з’явиться за рахунок детінізації, збільшення доходів, підвищення ефективності витрат, а також підвищення кредитних рейтингів.

Також міністр висловив надію, що Україні вдасться отримати рейтинг інвестиційного класу.

Марченко зазначив, що міжнародне рейтингове агентство Moody’s підвищило рейтинг України. Однак, це не той рейтинг, на який розраховували в уряді. У Кабміні хочуть бачити рейтинг інвестиційного класу. «Але для цього потрібно щось робити і ми знаємо, що робити», — підсумував Марченко.

Як раніше писав «Ракурс», днями МВФ перерахував Україні перший транш у сумі 2,1 млрд дол. Всього Україні буде перераховано 5 млрд дол. у рамках нової 18-місячної програми Stand-by.