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Ракурс
Верховная Рада. Фото: День

Верховная Рада внесет в повестку дня законопроект о всеукраинском референдуме (ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 июн 2020, 10:00
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Верховная Рада сегодня, 16 июня, рассмотрит вопрос о внесении в повестку дня законопроекта «О народовластии путем всеукраинского референдума», а также документ, который продлит до 1 января 2021 года действие закона о лечении коронавируса.

Утреннее заседание парламента начнется в 10.00, вечернее заседание Рады запланировано на 16.00.

Нардепы сегодня в первом чтении рассмотрят изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также законопроекты о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границей.

Также парламентарии рассмотрят порядок назначения и увольнения членов Кабмина.

Во втором чтении будут рассматриваться изменения в Хозяйственный кодекс. Они коснуться недопущения начисления штрафов по кредитам во время карантина.

Кроме того, также будет рассмотрен законопроект о господдержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса.

Как ранее писал «Ракурс», 9 июня этого года президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона № 3612 «О народовластии путем всеукраинского референдума».

Источник: Ракурс


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