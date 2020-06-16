Верховна Рада. Фото: День

https://racurs.ua/ua/n139769-verhovna-rada-vnese-do-poryadku-dennogo-zakonoproekt-pro-vseukrayinskyy-referendum-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 16 червня, розгляне питання про внесення до порядку денного законопроекту «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», а також документ, який продовжить до 1 січня 2021 року дію закону про лікування коронавірусу.

Ранкове засідання парламенту розпочнеться о 10.00, вечірнє засідання Ради заплановано на 16.00.

Нардепи сьогодні в першому читанні розглянуть зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», а також законопроекти про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством під час працевлаштування за кордоном.

Також парламентарії розглянуть порядок призначення і звільнення членів Кабміну.

У другому читанні будуть розглядатися зміни до Господарського кодексу. Вони стосуватимуться недопущення нарахування штрафів за кредитами під час карантину.

Окрім того, також буде розглянуто законопроект про держпідтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу.

Як раніше писав «Ракурс», 9 червня цього року президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту проект закону № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».