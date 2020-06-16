Дело Стерненко: суд пересматривает решение о мере пресечения

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Ракурс

Суд по делу Сергея Стерненко никак не может закончиться. Сегодня в Шевченковском райсуде столицы Фемида будет рассматривать ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста экс-лидера одесского «Правого сектора».

Вчера судья постановил применить к активисту, которого в Офисе генпрокурора подозревают в умышленном убийстве, круглосуточный домашний арест по адресу в Одессе (Приморская, 37). Впрочем, это только место регистрации Стерненко, по которому когда-то была прописана его семья. Сейчас же по этому адресу расположена территория воинской части.

Поэтому в суде сегодня будут исправлять адрес на киевский, где фактически проживает Стерненко, чтобы у него была возможность выполнить меру пресечения.

Активист сегодня утром предположил, что мера пресечения не изменится.

Эпопея с избранием меры пресечения Стерненко продолжается уже третий день. Вчера у суда случились столкновения с полицией, а в ночь на вторник в центре столицы продолжались акции протеста. Сторонники Стерненко пришли к дому, в котором живет президент Владимир Зеленский, а также к генпрокурору Ирине Венедиктовой.