Суд переглядає рішення про запобіжний захід для Стерненка

https://racurs.ua/ua/n139788-sud-pereglyadaie-rishennya-pro-zapobijnyy-zahid-dlya-sternenka-translyaciya.html

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Суд у справі Сергія Стерненка ніяк не може закінчитися. Сьогодні в Шевченківському райсуді столиці Феміда розглядатиме клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту екс-лідера одеського «Правого сектора».

Учора суддя ухвалив застосувати до активіста, якого в Офісі генпрокурора підозрюють в умисному вбивстві, цілодобовий домашній арешт за адресою в Одесі (Приморська, 37). Утім, це тільки місце реєстрації Стерненка, де колись була прописана його родина. Нині ж за цією адресою розташована територія військової частини.

Тому в суді сьогодні будуть виправляти адресу на київську, де фактично мешкає Стерненко, щоб у нього була можливість виконати запобіжний захід.

Активіст сьогодні вранці припустив, що запобіжний захід не зміниться.

Епопея із обранням запобіжного заходу Стерненку триває вже третій день. Вчора біля суду тривали сутички, а увечері у середмісті столиці тривали акції протесту. Прихильники Стерненка прийшли до будинку, в якому мешкає президент Володимир Зеленський, а також до помешкання генпрокурора Ірини Венедіктової.