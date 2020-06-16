Коронавирус в армии. Фото: Нацгвардия

https://racurs.ua/n139789-za-sutki-v-vsu-zafiksirovali-novye-sluchai-koronavirusa.html

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В Вооруженных силах Украины за последние сутки коронавирусом заразились шесть человек.

Одного военнослужащего госпитализировали в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ». Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение. Об этом 16 июня сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

На лечении дома находится пять человек: один из Хмельницкой области, по два из Винницкой и Киевской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в ВСУ болеет 143 лица на острую респираторную болезнь COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели 209 человек, четверо умерли. На изоляции и самоизоляции находится 541 человек. У 95 человек в ближайшие сутки заканчивается изоляция.

В командовании МС ВСУ добавили, что чаще всего военнослужащие инфицируются во время эпизодических встреч с друзьями и родными, что не входят в круг лиц, с которыми они общаются каждый день или живут вместе.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали 666 новых случаев заражения, что на десять случаев больше, чем было накануне. От коронавируса за последние сутки умерли 11 пациентов.