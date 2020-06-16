Коронавірус в армії. Фото: Нацгвардія

https://racurs.ua/ua/n139789-za-dobu-v-zsu-zafiksuvaly-novi-vypadky-koronavirusu.html

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У Збройних силах України за останню добу коронавірусом інфікувалися шестеро осіб.

Одного військовослужбовця госпіталізували до Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ». Стан здоров’я пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування. Про це 16 червня повідомило командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.

На лікуванні вдома перебувають п’ятеро осіб: один із Хмельницької області, по двоє з Вінниччини та Київщини. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на ранок сьогоднішнього дня у ЗСУ хворіють 143 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Загалом за час пандемії одужали 209 осіб, четверо померли. На ізоляції та самоізоляції перебуває 541 особа. У 95 із них найближчої доби закінчується ізоляція.

У командуванні МС ЗСУ додали, що найчастіше військовослужбовці інфікуються під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, що не входять до кола осіб, з якими спілкуються щодня або мешкають разом.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксували 666 нових випадків зараження, що на десять випадків більше, ніж було напередодні. Від коронавірусу за останню добу померли 11 пацієнтів.