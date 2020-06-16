Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n139799-zelenskiy-naznachil-14-sudey-v-shesti-oblastyah.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, назначил 14 судей в местных общих судах.

Новые судьи появились в шести областях Украины. Соответствующий указ № 226/2020 «О назначении судей» от 16 июня опубликован на сайте Офиса президента.

У Зеленского отмечают, что согласно ч. 5 ст. 126, ст. 127 и ч. 1, ч. 2 ст. 128 Конституции Украины, президент постановил назначить двух судей Яремчанского городского суда Ивано-Франковской области, трех судей Жидачевского районного суда Львовской области, судью Турковского районного суда Львовской области.

Также глава государства назначил судью Оратовского районного суда Винницкой области, трех судей Тростянецкого районного суда Винницкой области и судью Володарск-Волынского районного суда Житомирской области. Кроме того, назначены двое судей Решетиловского районного суда Полтавской области и судья Радивиловского районного суда Ровенской области.

Напомним, 11 марта Конституционный суд Украины принял решение № 4-р/2020 по делу по конституционному представлению Верховного суда о соответствии Конституции отдельных положений судебной реформы президента Владимира Зеленского.