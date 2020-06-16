Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n139799-zelenskyy-pryznachyv-14-suddiv-u-shesty-oblastyah.html

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Володимир Зеленський, президент України, призначив 14 суддів у місцевих загальних судах.

Нові судді з’явилися у шести областях України. Відповідний указ № 226/2020 «Про призначення суддів» від 16 червня оприлюднено на сайті Офісу президента.

У Зеленського зазначають, що відповідно до ч. 5 ст. 126, ст. 127 та ч. 1, ч. 2 ст. 128 Конституції України, президент постановив призначити двох суддів Яремчанського міського суду Івано-Франківської області, трьох суддів Жидачівського районного суду Львівської області, суддю Турківського районного суду Львівської області.

Також глава держави призначив суддю Оратівського районного суду Вінницької області, трьох суддів Тростянецького районного суду Вінницької області та суддю Володарськ-Волинського районного суду Житомирської області. Окрім того, призначені двоє суддів Решетилівського районного суду Полтавської області та суддю Радивилівського районного суду Рівненської області.

Нагадаємо, 11 березня Конституційний суд України ухвалив рішення № 4-р/2020 у справі за конституційним поданням Верховного суду щодо відповідності Конституції окремих положень судової реформи президента Володимира Зеленського.