Карантин в Киеве.

https://racurs.ua/n139873-v-kieve-policiya-proinspektirovala-sobludenie-masochnogo-rejima-v-metro-rezultaty-proverki.html

Ракурс

В Киеве полицейские инспектировали соблюдение масочного режима в метрополитене.

Столичные правоохранители проверили, носят ли пассажиры маски в вагонах поездов. Результаты проверки разочаровывают. Маски были у всех пассажиров подземки, но некоторые люди, пройдя вестибюль, спускали их на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

Правоохранители отмечают, что с момента возобновления работы метрополитена составили 37 административных протоколов о нарушении масочного режима. По одному из них суд уже вынес решение — штраф в размере 17 тыс. грн.

В метрополитене напомнили, что ранее Кабинет министров Украины принял решение о обязательном масочном режиме во всех общественных местах и транспорте. Администрация призвала пассажиров метро соблюдать социальную дистанцию и пользоваться перчатками.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово ужесточить административную ответственность за отсутствие маски на человеке в помещениях и транспорте во время карантина. При этом Кабмин может пересмотреть вопрос ношение масок на улицах.