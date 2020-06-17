Карантин у Києві.

https://racurs.ua/ua/n139873-u-kyievi-policiya-proinspektuvala-dotrymannya-maskovogo-rejymu-v-metro-rezultaty-perevirky.html

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У Києві поліцейські інспектували дотримання маскового режиму в метрополітені.

Столичні правоохоронці перевірили, чи носять пасажири маски у вагонах поїздів. Результати перевірки розчаровують. Маски були у всіх пасажирів підземки, але деякі особи, пройшовши вестибюль, спускали її на підборіддя. Серед таких порушників виявилася навіть вагітна жінка. Про це 17 червня повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

Правоохоронці зазначають, що з часу відновлення роботи метрополітену склали 37 адміністративних протоколів щодо порушення маскового режиму. По одному з них суд уже виніс рішення — штраф у розмірі 17 тис. грн.

У метрополітені нагадали, що раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про обов’язковий масковий режим у всіх громадських місцях та транспорті. Адміністрація закликала пасажирів метро дотримуватися соціальної дистанції та користуватися рукавичками.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий посилити адміністративну відповідальність за відсутність маски на людині у приміщеннях і транспорті під час карантину. При цьому Кабмін може переглянути питання носіння масок на вулицях.