Новости Верховной Рады: Тимошенко рассказала о Шмыгале и ритуальных танцах правительства, скриншот видео

https://racurs.ua/n139907-zelenskiy-nashel-novogo-kozla-otpuscheniya-timoshenko-rasskazala-o-shmygale-i-ritualnyh-tancah.html

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Юлия Тимошенко сегодня в Раде разгромила кадровую политику президента Владимира Зеленского. Это произошло во время очередного обсуждения программы деятельности Кабинета министров Дениса Шмыгаля.

Речь идет не о программе правительства. Это ритуальные танцы, которые хотят выполнить на плохой политической сцене. Напомню, что это уже третье правительство президента Зеленского, но и оно уже фактически получило билет на выход, — считает Тимошенко.

Она заявила, что будущее Шмыгаля и его министров зависит не от того, проголосуют ли в Раде за программу, а от того, захочет ли Зеленский поддержать своего премьера.

Настоящая программа, по которой работает правительство президента Зеленского, — это меморандум с МВФ. Программа сдачи национальных интересов и потери суверенитета. А то, что сегодня представлено в Верховной Раде, — всего лишь очередные обещания «углубить», «расширить» и «улучшить», — заявила лидер «Батькивщины».

Фракция не поддержит, как назвала Тимошенко программу правительства, «эту туфту», поскольку страну надо спасать от беспорядка и беспомощности нынешней власти.

Тимошенко считает, что Зеленскому необходимо на кого-то списывать «все эти провалы и бардак».

Списали на Гончарука и он ушел с нулевым рейтингом. У президента сейчас 33%, у Рады — 9%, у Кабмина — 9%. Сейчас находим очередную жертву, на которую Зеленский будет сбрасывать весь этот негатив. Хочу посочувствовать этому премьеру, он не назначил никого самостоятельно и не сделал ничего сам, — сказала Тимошенко.

Напомним, что сегодня в Раде во второй раз рассматривали программу Кабмина Шмыгаля. Если бы ее приняли, правительство получило бы де-юре иммунитет от отставки в течение ближайшего года.