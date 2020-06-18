Зеленський знайшов нового цапа-відбувайла: Тимошенко розповіла про Шмигаля і ритуальні танці у Раді, скріншот відео

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Юлія Тимошенко сьогодні у Раді вщент розкритикувала кадрову політику президента Володимира Зеленського. Це сталося під час чергового обговорення програми діяльності Кабінету міністрів Дениса Шмигаля.

Йдеться не про програму уряду, це ритуальні танці, які хочуть виконати на поганій політичній сцені. Нагадаю, що це вже третій уряд президента Зеленського, але й він вже фактично отримав квиток на вихід, — вважає Тимошенко.

Вона заявила, що майбутнє Шмигаля і його міністрів залежить не від того, чи проголосують у Раді за програму, а від того, чи захоче Зеленський підтримати свого прем'єра.

Справжня програма, за якою працює черговий уряд президента Зеленського, — це меморандум із МВФ. Програма здачі національних інтересів та втрати суверенітету. А те, що сьогодні презентовано у Верховній Раді, — усього лише чергові обіцянки «поглибити», «розширити» і «покращити», — заявила лідер «Батьківщини».

Фракція не підтримає, як назвала Тимошенко програму уряду, «цю туфту», оскільки країну треба рятувати від безладу і безпорадності нинішньої влади.

Тимошенко вважає, що Зеленському необхідно на когось списувати «всі ці провали і бардак».

Списали на Гончарука і він пішов з нульовим рейтингом. У президента нині 33%, в Ради — 9% і в Кабміну — 9%. Зараз знаходимо чергову жертву, на яку Зеленський буде скидати увесь цей негатив. Хочу поспівчувати цьому прем'єру, він не призначив нікого самостійно і не зробив нічого сам, — сказала Тимошенко.

Нагадаємо, що сьогодні у Раді вдруге розглядали програму Кабміну Шмигаля. Якби її ухвалили, уряд отримав би де-юре імунітет від відставки впродовж найближчого року.