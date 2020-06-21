Нападение на полицейского. Фото: TNT Portal

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Нападение на полицейского произошло вчера в Кировоградской области. 43-летний мужчина напал на сотрудника Онуфриевского отделения полиции, когда тот находился не на службе и был в гражданской одежде.

Нападающий вонзил нож в шею полицейского. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Нацполиции Кировоградской области.

Отмечается, что местный житель напал на полицейского безосновательно — у правоохранителя с ним ранее конфликтов не было. Сотрудника Нацполиции незамедлительно доставили в больницу, однако о его состоянии ничего не сообщается. Нападавшего задержали.

Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (оконченное покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее в Днепре злоумышленник застрелил полицейского. 26-летний сотрудник Нацполиции отвозил подозреваемого в участок, но злоумышленнику удалось достать оружие и несколько раз выстрелить в полицейского. Тот успел задержать преступника и умер.