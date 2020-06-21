Напад на поліцейського. Фото: TNT Portal

https://racurs.ua/ua/n140066-na-kirovogradschyni-cholovik-napav-na-policeyskogo-vstromyvshy-yomu-noja-u-shyu.html

Ракурс

Напад на поліцейського відбувся вчора у Кіровоградській області. 43-річний чоловік напав на співробітника Онуфріївського відділку поліції, коли той перебував поза службою і був в цивільному одязі.

Нападаючий встромив ножа в шию поліцейського. Про це сьогодні повідомляє прес-служба Нацполіції Кіровоградської області.

Зазначається, що місцевий житель напав на поліцейського безпідставно — у правоохоронця з ним раніше конфліктів не було. Співробітника Нацполіції негайно доставили в лікарню, проте про його стан нічого не повідомляється. Нападника затримали.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на злочин) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі зловмисник застрелив поліцейського. 26-річний співробітник Нацполіції відвозив підозрюваного в ділянку, але зловмисникові вдалося дістати зброю і декілька разів вистрілити в поліцейського. Той встиг затримати злочинця і помер.