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Ракурс
Напад на поліцейського. Фото: TNT Portal

На Кіровоградщині чоловік напав на поліцейського, встромивши йому ножа у шию

21 чер 2020, 21:11
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Напад на поліцейського відбувся вчора у Кіровоградській області. 43-річний чоловік напав на співробітника Онуфріївського відділку поліції, коли той перебував поза службою і був в цивільному одязі.

Нападаючий встромив ножа в шию поліцейського. Про це сьогодні повідомляє прес-служба Нацполіції Кіровоградської області.

Зазначається, що місцевий житель напав на поліцейського безпідставно — у правоохоронця з ним раніше конфліктів не було. Співробітника Нацполіції негайно доставили в лікарню, проте про його стан нічого не повідомляється. Нападника затримали.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на злочин) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі зловмисник застрелив поліцейського. 26-річний співробітник Нацполіції відвозив підозрюваного в ділянку, але зловмисникові вдалося дістати зброю і декілька разів вистрілити в поліцейського. Той встиг затримати злочинця і помер.


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