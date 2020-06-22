Максим Степанов. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n140074-stepanov-priehal-s-proverkoy-vo-lvov-iz-za-vspyshki-koronavirusa-v-regione.html

Ракурс

Львов и область являются одним из эпицентров распространения коронавируса в Украине. В последнюю неделю в области наблюдается резкий рост количества больных коронавирусом. Только за последние сутки на Львовщине зафиксированы 200 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

С начала эпидемии во Львовской области подтверждено 3 тыс. 980 случаев заражения коронавирусом.

Степанов вместе со своим заместителем и ведущими специалистами ведомства прибыл во Львов, чтобы разобраться в причинах роста заболеваемости, а также оказать помощь в вопросе улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Министр планирует проинспектировать медучреждения Львовской области, в которых оказывают помощь больным коронавирусом.

О результатах своей поездки во Львов Степанов пообещал рассказать позже.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине три дня подряд фиксируется снижение количества случаев заражения. За последние сутки коронавирусом заболел 681 человек, 133 человека излечились от COVID-19 и десять пациентов скончались.