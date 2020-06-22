Максим Степанов. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n140074-stepanov-pryyihav-iz-perevirkou-do-lvova-cherez-spalah-koronavirusu.html

Ракурс

Львів і область є одним із епіцентрів поширення коронавірусу в Україні. Останнього тижня в області спостерігається різке зростання кількості хворих на коронавірус. Тільки за останню добу на Львівщині зафіксовано 200 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомив під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Выд початку епідемії у Львівській області підтверджено 3 тис. 980 випадків зараження коронавірусом.

Степанов разом зі своїм заступником і провідними фахівцями відомства прибув до Львова, щоб розібратися у причинах зростання захворюваності, а також надати допомогу щодо питання поліпшення епідеміологічної ситуації у регіоні.

Міністр планує проінспектувати медзаклади Львівської області, у яких надають допомогу хворим на коронавірус.

Про результати своєї поїздки до Львова Степанов пообіцяв розповісти пізніше.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні три дні поспіль фіксується зниження кількості випадків зараження. За останню добу на коронавірус захворіла 681 особа, 133 особи вилікувалися і десять пацієнтів померли.