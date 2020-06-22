Завтра в Украине отмечают День «Альфы». Фото: peoplesproject.com

https://racurs.ua/n140124-zavtra-den-timofeya-i-den-specpodrazdeleniya-sbu-alfa.html

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Православная церковь 23 июня чтит память мученика Тимофея, который также известен как епископ Прусский.

Древние славяне в этот день также чествовали Агафью Купальницу, именно этот день считался началом купального сезона. Наши предки верили, что 23 июня можно было отправляться к водоемам. Положительным в этот день было все, что связано с водой и баней. В этот день крестьяне повсеместно топили баню и заготавливали веники на весь год.

Народные приметы на 23 июня:

Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

На листьях ивы капельки липкого сока появились — к ненастью.

Пауков не видно — к смене погоды.

Курица машет хвостом — к осадкам.

Именины 23 июня отмечают Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Николай, Никон, Павел, Тимофей и Феофан.

Кроме того, завтра бойцы спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» отмечают профессиональный праздник. Группа «А» Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов выполняет важные задачи в зоне АТО и ООС. Девиз спецназовцев СБУ: «Жизнь — Родине, Честь — никому». Президент Украины Леонид Кравчук 23 июня 1994 года подписал указ № 335/94 «О создании Управления „А“ Службы безопасности Украины».

Также 23 июня в мире отмечают День государственной службы ООН, Международный олимпийский день, Международный день вдов и Розовый день в США.

Напомним, вчера в Украине отмечали День медицинского работника, который празднуется с 1994 года. Также 22 июня праздновали День отца, которое в Украине появилось только в 2019 году.