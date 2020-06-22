Завтра в Україні відзначають День «Альфи». Фото: peoplesproject.com

https://racurs.ua/ua/n140124-zavtra-den-tymofiya-ta-den-specpidrozdilu-sbu-alfa.html

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Православна церква 23 червня вшановує пам’ять мученика Тимофія, який також відомий як єпископ Пруський.

Древні слов’яни у цей день також вшановували Агафію Купальницю, саме цей день вважався початком купального сезону. Наші пращури вірили, що 23 червня можна було вирушати до водойм. Позитивним цього дня було все, що пов’язане з водою та лазнею. Цього дня селяни повсюдно топили лазню і заготовляли віники на весь рік.

Народні прикмети на 23 червня:

Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.

На листі верби крапельки липкого соку з’явилися — до негоди.

Павуків не видно — до зміни погоди.

Курка махає хвостом — до опадів.

Іменини 23 червня відзначають Олександр, Олексій, Антоніна, Василь, Іван, Микола, Никін, Павло, Тимофій та Феофан.

Крім того, завтра бійці спецпідрозділу Служби безпеки України «Альфа» відзначають професійне свято. Група «А» Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів виконує важливі завдання у зоні АТО та ООС. Девіз спецпризначенців СБУ: «Життя — Батьківщині, Честь — нікому». Президент України Леонід Кравчук 23 червня 1994 року підписав указ № 335/94 «Про створення Управління „А“ Служби безпеки України».

Також 23 червня у світі відзначають День державної служби ООН, Міжнародний олімпійський день, Міжнародний день вдів та Рожевий день в США.

Нагадаємо, вчора в Україні відзначали День медичного працівника, яке святкується із 1994 року. Також 22 червня святкували День батька, яке в Україні з’явилося тільки у 2019 році.