Взрыв в Киеве. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n140127-pod-zavalami-doma-na-poznyakah-obnarujili-telo-pyatoy-jertvy-vzryva.html

Ракурс

В Киеве сегодня ночью спасатели обнаружили тело пятой жертвы взрыва жилого дома на Позняках. На данный момент найдены тела пятерых погибших.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Тело было найдено около 3.30. Погибшим оказался мужчина 1976 года рождения. Сосед опознал погибшего мужчину.

Таким образом, за время проведения спасательной операции из-под завалов достали тела пятерых погибших: двух женщин 1943 года рождения и 1974 года рождения, а также трех мужчин 1991 года рождения, 1967 года рождения и 1976 года рождения.

Как известно, в воскресенье на улице Соломии Крушельницкой на Позняках произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва могла быть утечка газа.

Как ранее писал «Ракурс», вчера вечером спасатели нашли под завалами дома на Позняках тело четвертой жертвы. На месте взрыва работают 211 спасателей и 42 единицы техники.